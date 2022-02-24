Евросоюз пока не определился с отключением РФ от SWIFT

Страны Европейского Союза еще не решили, отключать ли РФ от международной межбанковской системы SWIFT из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Об этом, ссылаясь на CNN, сообщает Новое время.

Как пишет телеканал, поскольку западные союзники работают над своим скоординированным ответом на нападение России, существует реальная вероятность того, что Евросоюз может сделать "противоречивый шаг", отрезав Москву от SWIFT.

Это сделает практически невозможным для финансовых учреждений перечисление средств в РФ или из нее.

"Это серьезно повлияет на российский бизнес с иностранными клиентами и может нанести реальный ущерб экономике страны" , — пишет CNN.

В то же время мнения стран Евросоюза до сих пор разделяются. Как рассказали телеканалу высокопоставленные собеседники в ЕС, это касается таких стран, как Польша, Эстония, Латвия и Литва, которые выступают за отключение страны-агрессора от межбанковской системы с одной стороны, и Германии, Италии, Венгрии, Кипра с другой — у них более крепкие экономические связи с РФ и они не хотят включать это ограничение в пакет новых санкций.

Собеседник ЕС рассказал, что "разговоры ведутся", но, по его мнению, "вероятно, экономические интересы победят, и Брюссель не отрежет Россию от SWIFT".