В Черкасской области вводят комендантский час

В Черкасской области вводят комендансткий час в связи с вторжением России в Украину, сообщает Новое время.

Как написал глава Черкасской ОГА Александр Скичко, комендантский час будет действовать с 22.00 до 6.00 утра.

В это время будет запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Их будут получать исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения «спецоперации» на Донбассе после просьбы группировок «ДНР» и «ЛНР».

Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника. Во многих городах есть жертвы.