Газпрома больше не будет на футболках Шальке

Немецкий клуб уберет название компании как знак протеста против вторжения в Украину, сообщает Корреспондент.

Шальке решил убрать со своих футболок название одного из спонсоров - российского газового монополиста Газпрома.

Команда из Гельзенкирхена решилась на такой шаг в знак протеста против вторжения России в Украину.

Как известно Газпром - один из символов нынешней агресивной российской власти. При этом газовый гигант является одним из главных спонсоров клуба.