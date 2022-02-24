Газпрома больше не будет на футболках Шальке
Немецкий клуб уберет название компании как знак протеста против вторжения в Украину, сообщает Корреспондент.
Шальке решил убрать со своих футболок название одного из спонсоров - российского газового монополиста Газпрома.
Команда из Гельзенкирхена решилась на такой шаг в знак протеста против вторжения России в Украину.
Как известно Газпром - один из символов нынешней агресивной российской власти. При этом газовый гигант является одним из главных спонсоров клуба.