Зеленский: Украина приостановила атаки РФ, действует оперативная пауза

Украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки России, действует оперативная пауза. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага. Языком конфликта это можно назвать оперативной паузой", — заявил Зеленский в вечернем видеообращении в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая об оперативной обстановке в Украине на фоне российского вторжения, также заявил, что вооруженный десант Российской Федерации на Гостомель блокирован, дан приказ на уничтожение.

"Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение", — сообщил президент в видеообращении.

Он добавил, что в направлении Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины успешно дают отпор противнику, Харьков надежно удерживается. В то же время наиболее проблемная ситуация на юге Украины.

"Наиболее проблемная ситуация на юге. Наши войска ведут упорные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя", — сказал глава государства.

На севере страны, по его словам, враг медленно продвигается в Черниговской области, однако там присутствуют силы для сдерживания.

Он подчеркнул, что надежно построена оборона в Житомирской области.

"Да, есть потери. Да, захвачены в плен русские... Некоторым из них наши врачи оказывают помощь – сдавшимся в плен. Уничтожены многие российские авиационные и бронированные техники", - резюмировал Зеленский.

Зеленский также подчеркнл, что против России на фоне ее вторжения в Украину уже начали действовать санкции, которые являются наиболее мощными в мировой истории.

"Я на постоянной связи с лидерами стран-партнеров и международных организаций. Россия уже начала получать первые санкции из большого пакета санкций, наиболее мощных в мировой истории", — заявил Зеленский в видеообращении вечером в четверг.

По его словам, Россия для мирового сообщества превращается в аналог так называемой "ДНР", в отношении которой со стороны международного сообщества действует полная изоляция.

"Никому не удастся убедить или заставить украинцев отдать свободу и независимость Украины. Но, похоже, российское руководство пытается это сделать за счет уничтожения потенциала их страны. Все, что было сделано Россией с 2000 года, может быть просто сожжено в прямом эфире на глазах всего мира", — сказал он.

"Мы подчеркиваем, что НЕ Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь мира", - добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе, обсудил все детали с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.