Россия хочет резко увеличить прокачку газа через ГТС Украины

Опубликованная номинация на прокачку газа из России через Украину в следующие сутки предусматривает увеличение поставок на 28,2% – до 107,69 млн куб. м.﻿ Об этом говорят у "Оператора газотранспортной системы Украины", сообщает Деловая столица.

Это подтверждают и данные принимающего словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Такая заявка подана на фоне начавшегося этой ночью вооруженного вторжения России на территорию Украины.

Напомним, что цена на газ в Европе повысилась до $1500 за 1000 куб. м и больше. Вчера Германия официально заявила о приостановлении сертификации Северного потока — 2 из-за признания Россией территорий украинского Донбасса якобы независимыми "республиками". В ответ экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что "вскоре европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа".