Как работают украинские телеканалы в условиях нападения России

Украинские медиагруппы 1+1 media, StarLightMedia, Медиа Группа Украина и Inter Media Group сообщили, что во время военного положения все их телеканалы вещают в открытом доступе на своих международных и незакодированных версиях, сообщает Новое время.

Также информация дублируется на YouTube-каналах и онлайн-платформах, говорится в совместном заявлении телеканалов.

Канал 1+1 Игоря Коломойского запустил экстренное вещание из студии ТСН и начал в прямом эфире специальный информационный марафон «Оборона Украины», непрерывно транслируемый на телеканалах группы — 1+1, 2+2, ТЕТ, УНИАН ТВ и Бигуди. Digital-эфир марафона ведется через социальные сети и на платформе Киевстар ТВ.

В Starlight Media Виктора Пинчука также сообщили, что сменили сетку вещания и транслируют информационное вещание по всем каналам группы.

"В частности, ICTV Ukraine говорит из двух спутников. Наши каналы в этот период доступны в раскодированном виде… Мы снимаем с эфира рекламу, чтобы сегодня посвятить этот день только информационному информированию населения" , — говорится в заявлении.

На всех телеканалах Медиа Группы Украина Рината Ахметова, в частности, каналах Украина, Украина 24, НЛО TV, Индиго TV, Футбол ½/3, транслируется сигнал телеканала Украина 24, который также запустил информационный марафон о событиях в Украине. Сигнал Украина 24 остается незакодированным.

В Inter Media Group Дмитрию Фирташу сообщили, что раскодировали спутниковый сигнал телеканалов Интер, НТН, К1, К2, Мега, Zoom, Enter-фильм и Пиксель. С эфира телеканалов сняли рекламу.

Около 5 утра 24 февраля по киевскому времени Владимир Путин в новом обращении объявил о проведении «специальной военной операции» в Украине. Одновременно РФ начала обстрел украинских городов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные остановили атаки врага, наступила оперативная пауза.