Арестович: ВСУ отбили Каховку и местную ГЭС

Украинским военнослужащим удалось отбить у ВС РФ Каховку Херсонской области.﻿ Об этом на своей странице в Facebook рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, сообщает Новое время.

Ранее сообщалось, что Каховка и местная гидроэлектростанция были захвачены российскими войсками.

"ВСУ вернули контроль над Каховкой и Каховской ГЭС" , — заявил Арестович.

Кроме того, по его словам, россияне понесли тяжелые потери в Счастье, где несколько военнослужащих РФ попали в плен, а также под Харьковом, Сумами, Конотопом и в Гостомеле, где десант противника, сумевший высадиться на местном аэродроме, попал под плотный огонь украинской артиллерии.

В то же время бои с оккупантами продолжаются.