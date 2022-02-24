Арестович: ВСУ отбили Каховку и местную ГЭС
Украинским военнослужащим удалось отбить у ВС РФ Каховку Херсонской области. Об этом на своей странице в Facebook рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, сообщает Новое время.
Ранее сообщалось, что Каховка и местная гидроэлектростанция были захвачены российскими войсками.
"ВСУ вернули контроль над Каховкой и Каховской ГЭС", — заявил Арестович.
Кроме того, по его словам, россияне понесли тяжелые потери в Счастье, где несколько военнослужащих РФ попали в плен, а также под Харьковом, Сумами, Конотопом и в Гостомеле, где десант противника, сумевший высадиться на местном аэродроме, попал под плотный огонь украинской артиллерии.
В то же время бои с оккупантами продолжаются.