Залужный: в плен ВСУ под Черниговом сдался целый взвод

Под Черниговом в плен украинским военным сдался целый разведывательный взвод российских оккупантов.﻿﻿ Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook, сообщает Украинская правда.

"Россияне наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен.

Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады".

Залужный привел слова старшины Буйничева Константина Сергеевича из 74 мотострелковой бригады из Кемеровской области о том, что российские военные находились на учениях в Ельне, а в среду узнали о наступлении на Украину и думали, что будут возвращаться домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию" - сказал российский разведчик.