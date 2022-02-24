Байден выступит с заявлением о военном вторжении РФ в Украину

Президент США Джо Байден в 19:30 по киевскому времени обратится к нации с обновленной информацией по Украине, сообщает Деловая столица.

Белый дом заявил, что Байден "выскажется о неспровоцированном и неоправданном нападении России на Украину" .

Ожидается, что Байден объявит о "новых мерах, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит о новых ограничениях в отношении крупных финансовых учреждений и введет санкции в отношении дополнительных членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина" .

Тем временем, по данным телеканала, по словам представителя Белого дома, встреча лидеров G7 началась в 16:17 по киевскому времени.

"Президент Байден и лидеры обсуждают свой общий ответ на неспровоцированное и неоправданное нападение президента Путина на Украину" , — добавил чиновник.

Ряд представителей сферы национальной безопасности США прибыли сегодня в Белый дом накануне участия Байдена в онлайн-встрече.