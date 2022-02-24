"Комитет солдатских матерей": РФ отправляет в Украину солдат-срочников

Российские власти начали перебрасывать на границу с Украиной солдат-срочников, которых насильно переводят на контрактную службу, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил заместитель главы "Комитета солдатских матерей" России Андрей Курочкин.

"В последние дни поступают десятки звонков от родителей. Мамы бойцов нам сообщают, что срочникам на границе выдают оружие и им говорят, что они теперь контрактники. Ничего не поясняют, потом ребята не выходят на связь – у них отбирают все средства связи.

Мы сейчас срочно собираем данные срочников, передаем эту информацию в военную прокуратуру, в Минобороны и другие ведомства" , - заявил он.

Курочкин добавил, что "Комитет солдатских матерей" фиксирует массовый перевод срочников на контракт практически во всех регионах.

Бойцы узнают, что их перевели на контрактную службу, уже на границе или перед выездом, уточнил он.

По словам Курочкина, недавно призванных солдат отправили к границе на учения, оттуда они сообщают родителям, что статус в военном билете изменился со срочника на контрактника.

По информации издания "Агентство", журналисты обнаружили свидетельства, что срочников за несколько дней до вторжения перебрасывали в Белгородскую область, поближе к границе с Украиной.

В соцсетях начали появляться сообщения женщин о том, что их сыновей, которые проходят срочную службу в российской армии, отправили на границу с Украиной. Отправили даже тех, кого призвали лишь в декабре 2021 года.

Минобороны РФ утверждает, что не отправляет военнослужащих срочной службы в горячие точки. По закону, срочников можно направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы в армии.