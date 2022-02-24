В украинских городах вводят комендантский час в связи с вторжением России

В ряде украинских городов вводят комендантский час в связи с вторжением российской армии в Украину, сообщает Finance.ua.

Так, о введении комендантского часа в Николаеве (с 22:00 до 06:00) сообщил мэр города Александр Сенкевич, в Ровенской области (с 22:00 до 06:00)– глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль, в Черкасской области (с 22:00 до 06:00) – глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

О введении комендантского часа в Днепре и Днепропетровской области (с 22:00 до 06:00) сообщила пресс-служба областной патрульной полиции.

Ранее стало известно о введении комендантского часа в Киеве и Броварах.

Что ждет нарушителей порядка

Комендантский патруль имеет право задержать человека и проверить документы, чтобы выяснить, может ли он находиться на улице в это время. Патруль также имеет право установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости комендантский патруль может проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан.

При умышленном сопротивлении может применить физическую силу или спецсредства.

Какие еще полномочия есть у коменданта/комендантского патруля

Патрульные могут задерживать и доставлять в отделения полиции лиц, совершивших или совершающих другие правонарушения, изымать орудия преступления.

Кроме пропусков, патрульные могут проверять и другие документы, чтобы подтвердить личность и законность пребывания в Украине.

Комендантские патрули могут использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям (кроме дипломатических).

В случае реальной угрозы для жизни и безопасности лиц комендант имеет право временно ограничивать пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию или с территории, где введен комендантский час.