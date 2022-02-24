В Харькове остановилось метро

Мэр Харькова Игорь Терехов приказал остановить работу метро. Попросил местных оставаться в подземке и помогать друг другу, сообщает Українські Новини.

"У меня была информация, что будет нанесен ракетный удар в 15:00. Поэтому я принял решение остановить все станции метрополитена и попросил вас всех спуститься. В 15:00 не произошло. Здесь самое безопасное место", - заявил мэр.

Терехов пообещал обратиться в коммунальные службы касаемо организации доставки воды, еды и медикаментов.

В Харьковском метро могут расположиться более 154 тысяч человек.