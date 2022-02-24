Джонсон настаивает на отключении России от SWIFT, Шольц против — FT

Западные лидеры расходятся во мнениях о том, следует ли отключить Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT за полномасштабное нападение на Украину, сообщает Новое время.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, «очень сильно» настаивает на отключении России, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил в четверг, что ни его страна, ни ЕС не поддержат такой драматический шаг, рассказали изданию осведомленные источники.

Джонсон столкнулся с критикой в Великобритании за введение санкций, которые критики назвали слишком мягкими в ответ на первый этап российской агрессии в Украине. Сейчас он пытается подтолкнуть западных коллег к очень жестким санкциям.

Страны Балтии и Польша входят в число тех, кто выступает за отключение России от SWIFT. Другие государства-члены настроены более осторожно.

Украина неоднократно призывала отключить Россию.

Такой шаг поддерживает также президент Чехии Милош Земан, один из самых пророссийских политиков Европы. Сегодня он назвал главу Кремля Владимира Путина «сумасшедшим», которого нужно изолировать.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил ранее сегодня, что Великобритания ответит России за вторжение в Украину «массивным пакетом санкций», которые «подорвут российскую экономику».

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сообщила, что санкции жестко ограничат доступ РФ к рынкам капитала и к важнейшим технологиям.

Санкции Евросоюза против России затронут военную, экономическую и энергетическую сферу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.