ГСЧС: российские войска уничтожили шесть мостов в Украине

Российские войска уже уничтожили шесть мостов в нескольких регионах Украины, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Речь идет о Шестовицком мосте в Черниговской области, Железнодорожном в Славутиче Киевской области, Комарине в Черниговской области, мост в Старомарьевку Донецкой области и два моста в Старогениченском районе Херсонской области.

Также в ГСЧС сообщают, что зафиксировано 392 обстрела в разных регионах Украины.