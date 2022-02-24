ГСЧС: российские войска уничтожили шесть мостов в Украине

ГСЧС: российские войска уничтожили шесть мостов в Украине
Фото: wikipedia.org

Российские войска уже уничтожили шесть мостов в нескольких регионах Украины, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Речь идет о Шестовицком мосте в Черниговской области, Железнодорожном в Славутиче Киевской области, Комарине в Черниговской области, мост в Старомарьевку Донецкой области и два моста в Старогениченском районе Херсонской области.

Также в ГСЧС сообщают, что зафиксировано 392 обстрела в разных регионах Украины.

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