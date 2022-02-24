Путин назвал атаку на Украину "вынужденной мерой"

Президент России Владимир Путин заявил, что нападение РФ на Украину - это вынужденная мера, сообщает Корреспондент.

"Вот это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит (в Украине) - вынужденная мера. Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.

Также Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики.