Путин назвал атаку на Украину "вынужденной мерой"
Президент России Владимир Путин заявил, что нападение РФ на Украину - это вынужденная мера, сообщает Корреспондент.
"Вот это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит (в Украине) - вынужденная мера. Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.
Также Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики.
"Мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой сами находимся. Наши партнеры должны это понять", - заявил он.