Премьер Британии объявил о санкциях против РФ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России за полномасштабное нападение на Украину, сообщает Новое время.

В ходе выступления в британском парламенте он назвал президента России Владимира Путина «окровавленным агрессором». Джонсон объявил, что всем крупным российским банкам грозит полная заморозка активов в Великобритании. Они будут исключены из финансовой системы Великобритании. Таким образом, они потеряют доступ к фунту стерлингов и клиринговым платежам через Великобританию. Санкции включают полную и немедленную заморозку активов ВТБ, одного из крупнейших российских банков.

Премьер-министр также пообещал, что на следующей неделе будет принят закон, запрещающий крупным российским компаниям размещать долговые обязательства на рынках Великобритании.

Джонсон сказал, что суммы денег, которые россияне могут держать в британских банках, будут ограничены. Также Британия планирует заморозить активы примерно 100 человек и компаний.

Российская авиакомпания Аэрофлот не сможет летать в Великобританию. В отношении технологической продукции, продаваемой в Россию, будет введен «жесткий экспортный контроль». Будет остановлено действие экспортных лицензий на товары двойного назначения.

Аналогичные меры будут введены и в отношении Беларуси, заявил премьер.