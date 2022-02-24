Минэнерго: Украина потеряла связь с Каховской ГЭС

С Каховской ГЭС, которую заняли российские войска, потеряна связь, сообщил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"По нашим последним данным, российские войска зашли туда, но они ее не обстреливали, они находятся там физически. ГЭС сейчас работает" , - сообщил Галущенко, слова которого приведены в сообщении Минэнерго в Facebook (около 18:00).

Ранее министерство привело данные на 17:00 24 февраля, согласно которым снаряд попал в угольный состав Трипольской ТЭС.

"Оборудование и сооружения станции не повреждены. Она работает" , - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, также поврежден ЛЭП в районе украинско-российской границы в Харьковской области, возле г. Ахтырки. Кроме того, отключена в результате повреждения линия 330 кВ Нежин-Конотоп, что не повлияло на энергоснабжение. В Сумах 20 отключений по линиям 10 кВ, возле Марганца повреждена линия 150 кВ.

В то же время возобновлено энергоснабжение в Николаевской области.

В Минэнерго также отметили, что все шахтеры на угледобывающих и уранодобывающих предприятиях с самого утра были подняты на поверхность.

"Осуществляется мониторинг деятельности предприятий, максимально быстро возобновляется электроснабжение на всех объектах военной инфраструктуры" , - отметили в Минэнерго.

Галущенко также напомнил, что в понедельник из-за попадания снаряда была отключена Луганская ТЭС.

Все ТЭС кроме Луганской работают. Атомное поколение работает 13 из 15 блоков. Нет никаких оснований полагать, что без света могут остаться районы, города и области, заверил министр.

В то же время, он отметил, что украинская энергосистема "автономно и спокойно" работает в изолированном режиме от РФ и БР.