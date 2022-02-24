Цена газа в Европе взлетела на 60%

Газ в Европе продолжает дорожать, причем подорожание набрало темпы. Если 22 февраля цена преодолела отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров, то 24-го - уже 1600 долларов, сообщает Страна UA.

По данным торгов лондонской биржи ICE, на которые ссылается агентство, цены мартовских фьючерсов на газ выросли на 60 процентов.

В последние минуты стоимость контрактов поднялась выше 1 600 тысячи долларов за тысячу кубометров. Пока ценовой максимум четверга составляет 1636 долларов - это на 60 процентов выше расчета накануне.

В последние дни газ резко подорожал из-за усиления внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров: за два дня выросла на 22,5 процента.