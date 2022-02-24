Польша, Чехия и Швеция отказались проводить матчи квалификации ЧМ-2022 в России

Футбольные ассоциации Польши, Чехии и Швеции в совместном заявлении призвали не проводить на территории РФ матчи квалификации к чемпионату мира 2022, сообщает Интерфакс-Украина.

"Основываясь на текущих событиях в конфликте между Россией и Украиной, включая ситуацию с безопасностью, футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии выражают свою твердую позицию, согласно которой матчи плей-офф квалификации к чемпионату мира ФИФА в Катаре в 2022 году не должны проводиться на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ставятся под угрозу безопасность футболистов и членов официальных делегаций. В ассоциациях надеются на немедленную реакцию ФИФА и УЕФА и предоставление альтернативных мест для проведения матчей.

Изначально планировалось, что 24 марта в Москве пройдет матч Россия-Польша, победитель которого поборется с победителем игры между Швецией и Чехией за право сыграть на чемпионате мира.