Минобороны РФ отчиталось, что выполнило "поставленные на день задачи"
В Министерстве обороны РФ заявили, что войска, вторгнувшиеся в Украину, «успешно выполнили все поставленные на день задачи», сообщает Новое время.
В силовом вражеском ведомстве отчитались об обеспечении выхода российских войск к Херсону и «разблокировании Северо-Крымского канала, восстановлении подачи воды в Крым». Цитаты приводит издание Дождь.
Россияне также отчитались о выводе из строя ряда наземных объектов военной инфраструктуры.
Заявление Минобороны РФ появилось вскоре после телевизионного обращения президента Украины Владимир Зеленский, в котором тот заявил, что украинская армия, пограничники, полиция и спецслужбы остановили атаки врага.
Главное об оперативной ситуации в Украине из обращения главы государства:
- на Донбассе ВСУ действуют на отлично;
- Харьковское направление очень сложное, силы для защиты города работают надежно;
- самая проблемная ситуация — на юге. Украинские войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг пытается продвинуться в сторону Мелитополя из оккупированного Крыма;
- на севере противник медленно продвигается в Черниговской области, но там «есть кому его держать»;
- в Житомирской области — надежная оборона;
- в Гостомеле блокируют вооруженный десант, войска получили приказ на уничтожение;
- среди украинской армии есть потери, российские бойцы захвачены в плен, некоторым из них украинские врачи оказывают помощь;
- уничтожено много российской авиации и бронетехники.