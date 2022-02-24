Минобороны РФ отчиталось, что выполнило "поставленные на день задачи"

В Министерстве обороны РФ заявили, что войска, вторгнувшиеся в Украину, «успешно выполнили все поставленные на день задачи», сообщает Новое время.

В силовом вражеском ведомстве отчитались об обеспечении выхода российских войск к Херсону и «разблокировании Северо-Крымского канала, восстановлении подачи воды в Крым». Цитаты приводит издание Дождь.

Россияне также отчитались о выводе из строя ряда наземных объектов военной инфраструктуры.

Заявление Минобороны РФ появилось вскоре после телевизионного обращения президента Украины Владимир Зеленский, в котором тот заявил, что украинская армия, пограничники, полиция и спецслужбы остановили атаки врага.

Главное об оперативной ситуации в Украине из обращения главы государства: