Минобороны РФ отчиталось, что выполнило "поставленные на день задачи"

Минобороны РФ отчиталось, что выполнило "поставленные на день задачи"

В Министерстве обороны РФ заявили, что войска, вторгнувшиеся в Украину, «успешно выполнили все поставленные на день задачи», сообщает Новое время.

В силовом вражеском ведомстве отчитались об обеспечении выхода российских войск к Херсону и «разблокировании Северо-Крымского канала, восстановлении подачи воды в Крым». Цитаты приводит издание Дождь.

Россияне также отчитались о выводе из строя ряда наземных объектов военной инфраструктуры.

Заявление Минобороны РФ появилось вскоре после телевизионного обращения президента Украины Владимир Зеленский, в котором тот заявил, что украинская армия, пограничники, полиция и спецслужбы остановили атаки врага.

Главное об оперативной ситуации в Украине из обращения главы государства:

  • на Донбассе ВСУ действуют на отлично;
  • Харьковское направление очень сложное, силы для защиты города работают надежно;
  • самая проблемная ситуация — на юге. Украинские войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг пытается продвинуться в сторону Мелитополя из оккупированного Крыма;
  • на севере противник медленно продвигается в Черниговской области, но там «есть кому его держать»;
  • в Житомирской области — надежная оборона;
  • в Гостомеле блокируют вооруженный десант, войска получили приказ на уничтожение;
  • среди украинской армии есть потери, российские бойцы захвачены в плен, некоторым из них украинские врачи оказывают помощь;
  • уничтожено много российской авиации и бронетехники.
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