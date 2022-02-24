Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что российские войска обстреливают больницы, сообщает Новое время.

"Российские оккупанты производят обстрелы больниц! Это прямое нарушение российскими войсками Женевской конвенции! И это позорный и низкий поступок слабаков" , — написал он Facebook.

Он подчеркнул, что действия оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного права.

"Учреждения охраны здравоохранения и медицинские работники должны спасти жизнь, а не умирать. Наши больницы и бригады неотложной медицинской помощи находятся в полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь при любых обстоятельствах" , — подчеркнул он.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения «спецоперации» на Донбассе после просьбы группировок «ДНР» и «ЛНР».

Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника. Во многих городах есть жертвы.