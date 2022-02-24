Ляшко сообщил, что российские войска обстреливают больницы
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что российские войска обстреливают больницы, сообщает Новое время.
"Российские оккупанты производят обстрелы больниц! Это прямое нарушение российскими войсками Женевской конвенции! И это позорный и низкий поступок слабаков", — написал он Facebook.
Он подчеркнул, что действия оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного права.
"Учреждения охраны здравоохранения и медицинские работники должны спасти жизнь, а не умирать. Наши больницы и бригады неотложной медицинской помощи находятся в полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь при любых обстоятельствах", — подчеркнул он.
В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения «спецоперации» на Донбассе после просьбы группировок «ДНР» и «ЛНР».
Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника. Во многих городах есть жертвы.