Зеленский подписал указ о создании военных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указа о создании на базе областных государственных администраций страны военных администраций. Об этом, со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, сообщает Интерфакс-Украина.

"Только что президент Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций. То есть сопротивление, отпор будет нарастать, логистические решения, все необходимые, будут приняты, президент Зеленский активно заботится обо всей системе обороны нашей страны" , - сказал он на брифинге в четверг вечером.