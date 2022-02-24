Байден: лидеры ЕС договорились ввести "сокрушительные санкци" против России
Президент Джо Байден заявил, что лидеры стран Большой семерки договорились ввести против России «сокрушительные» санкции за полномасштабное нападение на Украину, сообщает Новое время.
"Сегодня утром я встретился со своими коллегами из G7, чтобы обсудить неоправданное нападение президента Путина на Украину, и мы договорились ввести разрушительные пакеты санкций и другие экономические мер, чтобы привлечь Россию к ответственности. Мы на стороне смелых людей Украины", — заявил Байден.
Ранее сегодня премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России. Джонсон объявил, что всем крупным российским банкам грозит полная заморозка активов в Великобритании. Санкции включают полную и немедленную заморозку активов ВТБ, одного из крупнейших российских банков. Суммы денег, которые россияне могут держать в британских банках, будут ограничены. Также Британия планирует заморозить активы примерно 100 человек и компаний. Аэрофлоту запретят летать в Британию.