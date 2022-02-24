"Оператор ГТС Украины" приостановил работу ГРС в двух областях

ООО "Оператор Газотранспортной системы Украины" приостановил работу двух газораспределительных станций (ГРС) в зонах столкновений в Луганской и Харьковской областях, но продолжает выполнять свои функции по транспортировке природного газа потребителям, сообщает Українські Новини.

Об этом говорится в сообщении компании.

"По состоянию на 18:00 24 февраля "Оператор ГТС Украины" продолжает выполнять свои функции по транспортировке природного газа потребителям. Из-за военных действий в районах, где находятся объекты компании, ОГТСУ работает в режиме с максимальными мерами безопасности. Жертв или пострадавших среди сотрудников компании нет. Учитывая возможные изменения ситуации, мы планируем дополнительные меры, чтобы обезопасить работников объектов в зоне повышенной опасности" , - говорится в нем.

Согласно сообщению, "Оператор ГТС Украины" продолжает надежно балансировать систему, оперативно выполняя заявки заказчиков услуг транспортировки, которые меняются из-за боевых действий.

"Сегодня из-за угрозы возгорания из-за обстрелов и по просьбе операторов газораспределительных сетей (ГРС, облгазы), "Оператор ГТС Украины" вынужден приостановить работу двух газораспределительных станций (ГРС) в зонах столкновений в Луганской и Харьковской областях. Это, соответственно, привело к отключению потребителей, получающих газ через эти ГРС. Как только угроза пройдет, газоснабжение будет оперативно возобновлено" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток несколько ГРС были временно обесточены в результате повреждения электросетей в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях и были использованы резервные средства энергоснабжения.

Уточняется, что несмотря на чрезвычайные условия, компания продолжает работать в штатном режиме.