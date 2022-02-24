Комендантский час в Украине: где уже ввели

Комендантский час в Украине: где уже ввели

В городах и областях Украины вводится комендантский час.

Где уже в он введен:

  • Киев и Киевская область с 22:00 – до 7:00,
  • Днепропетровская область с 22:00 – до 6:00,
  • Черкасская область с 22:00 – до 6:00,
  • Винницкая область с 22:00 – до 7:00,
  • Житомирская область с 22:00 – до 6:00
  • Запорожская область с 22:00 – до 6:00
  • Николаевская область с 22:00 - до 6:00
  • Одесская область, Березовский район и г. Арциз с 22:00 – до 5:00
  • Полтавская область с 22:00 – до 6:00
  • Ровенская область с 22:00 - до 6:00
  • Харьковская область с 22:00 – до 6:00
  • Черкасская область с 22:00 – до 6:00
  • Черниговская область с 22:00 – до 6:00
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics