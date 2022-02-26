Комендантский час в Украине: где уже ввели (Обновляется)

В городах и областях Украины вводится комендантский час.

Где уже в он введен:

Киев и Киевская область с 17:00 – до 8:00,

Днепропетровская область с 22:00 – до 6:00,

Львовская область с 22:00 – до 6:00,

Черкасская область с 22:00 – до 6:00,

Винницкая область с 22:00 – до 7:00,

Житомирская область с 22:00 – до 6:00

Запорожская область с 22:00 – до 6:00

Николаевская область с 22:00 - до 6:00

Одесская область, Березовский район и г. Арциз с 22:00 – до 5:00

Полтавская область с 22:00 – до 6:00

Ровенская область с 22:00 - до 6:00

Харьковская область с 18:00 – до 6:00

Черкасская область с 22:00 – до 6:00

Черниговская область с 22:00 – до 6:00