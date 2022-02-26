Комендантский час в Украине: где уже ввели (Обновляется)
В городах и областях Украины вводится комендантский час.
Где уже в он введен:
- Киев и Киевская область с 17:00 – до 8:00,
- Днепропетровская область с 22:00 – до 6:00,
- Львовская область с 22:00 – до 6:00,
- Черкасская область с 22:00 – до 6:00,
- Винницкая область с 22:00 – до 7:00,
- Житомирская область с 22:00 – до 6:00
- Запорожская область с 22:00 – до 6:00
- Николаевская область с 22:00 - до 6:00
- Одесская область, Березовский район и г. Арциз с 22:00 – до 5:00
- Полтавская область с 22:00 – до 6:00
- Ровенская область с 22:00 - до 6:00
- Харьковская область с 18:00 – до 6:00
- Черкасская область с 22:00 – до 6:00
- Черниговская область с 22:00 – до 6:00
- Ивано-Франковская область с 22:00 до 8:00