Шольц предупредил, что Россия нацелится и на другие страны

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины и заявил, что Россия не сможет победить, сообщает Новое время.

"Мы наблюдаем начало войны, которой не было в Европе более 75 лет" , — заявив Шольц.

Он также предупредил, что Путин после нападения на Украину, нацелится и на другие страны, и отметил, что НАТО будет защищать всех своих союзников, а санкции против России покажут свой эффект.