На острове Змеиный уничтожена инфраструктура – МВС

Российские войска атаковали остров Змеиный с артиллерии, в результате разрушена вся инфраструктура на острове. Об этом заявили в МВД Украины, сообщает Зеркало недели.

По острову оккупанты бьют с артиллерии с моря - нанося удары с кораблей ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков" - и с воздуха - был совершен авианалет истребителя.

Вследствие обстрелов на Змеином уже полностью все разрушено.

"Ситуация по поводу российского вторжения: РФ пытается захватить остров Змеиный. Территория была обстреляна артиллерией крейсера "Москва" и патрульного корабля "Василий Быков". После этого совершен авиационный налет российским "Су-24". Сейчас на острове не осталось ни одного уцелевшего здания" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские морские пехотинцы вместе с Государственной пограничной службой Украины держу оборону острова.