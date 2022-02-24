Байден объявил новые санкции против России

Президент США Джо Байден в ходе видеообращения объявил о новых санкциях против России за полномасштабное нападение на Украину, сообщает Новое время.

Он отметил, что «Путин выбрал эту войну и его страна понесет ответственность».

"Сегодня я ввожу дополнительные жесткие санкции и новые ограничения относительно того, что разрешено экспортировать в Россию. Это нанесет серьезный ущерб российской экономике как немедленно, так и с течением времени" , — заявил Байден.

Он подчеркнул, что США не одиноки в этом вопросе: Вашингтон «месяцами создавал коалицию» из стран, на которые приходится больше половины мирового ВВП.

Байден отметил, что сегодня утром пообщался с лидерами стран Большой семерки. Они договорились «ограничить способности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иене, и быть частью мировой экономики».