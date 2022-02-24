Минобороны о ситуации в Сумской области: противник отступил

Минобороны о ситуации в Сумской области: противник отступил
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сили территориальной обороны нанесли поражение российским войскам в Сумской области, они отступили.

Об этом она написала в Facebook﻿.

Маляр отметила, что силы теробороны применили к войскам РФ стрелковое оружие.

"Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага: одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по автомобилю с личным составом врага – это непоправимые потери противника", – заявила замминистра обороны.
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics