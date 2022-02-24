В ОП опровергли возврат Гостомеля: все еще идет бой

В ОП опровергли возврат Гостомеля: все еще идет бой

Советник Офиса президента Алексей Арестович опроверг возвращение под контроль Украины Гостомеля в Киевской области. В городе еще продолжается бой, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Уточняю. Все еще идет бой (в Гостомеле - ред.). Работает наша артиллерия и танки", - написал Арестович.

Он добавил, что предыдущий пост он удалил для избежания недоразумений. Арестович уточнил, что Офис президента не сообщает ложной информации даже с целью "информационной борьбы".

"К сожалению, неточности неизбежны и с Гостомелем - это была первая из них", - подчеркнул советник ОП.
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