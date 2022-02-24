ГПСУ: Остров Змеиный, вероятно, захвачен, нет связи с пограничниками

Государственная пограничная служба сообщает, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в заявлении ГПСУ.

"После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

Кроме того, связь с пограничниками, находящимися на остове вместе с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен" , – заявили в Госпогранслужбе.

Враг неоднократно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону.

Госпогранслужба отмечает, что продолжает активно действовать совместно с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией, чтобы остановить противника, коварно напавшего на нашу страну.