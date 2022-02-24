США намерены поставить Украине новые партии вооружений

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о возможности поставок новых партий вооружений. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ситуацию с безопасностью на фоне вторжения России, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Госсекретарь Блинкен также подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность поставки нового защитного вооружения для усиления оборонных возможностей Украины" , - говорится в релизе МИДа

Отмечается, что в ходе беседы Блинкен и Кулеба обменялись оценками относительно ситуации с безопасностью на фоне вторжения российских войск в Украину. Госсекретарь высоко оценил действия украинских военных по отражению агрессии России и защите суверенитета страны.