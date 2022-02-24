Кремль готовит новую волну атак, в том числе воздушный десант - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявляет, что трудные бои продолжаются на Луганщине, Сумщине, на север от столицы, также непростая ситуация на юге страны, сообщает Интерфакс-Украина.
«Уважаемые сограждане! Более 16 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Вооруженные силы, гвардейцы, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически держат оборону. К сопротивлению постепенно приобщается весь народ. Тысячи граждан уже стали в ряды Сил территориальной обороны», - написал он на странице в Facebook.
Министр отметил, что трудные бои продолжаются на Луганщине, Сумщине, на север от столицы, непростая ситуация на юге страны.
«Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен», - добавил он.
Министр заявил, что Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант, но армия готова встретить его.
«Мы активно применяем образцы современного оружия, полученного от партнеров. Ее будет еще больше. Мир начинает вводить санкции. В России начались антивоенные выступления. Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия», - подчеркнул он.