Кремль готовит новую волну атак, в том числе воздушный десант - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что трудные бои продолжаются на Луганщине, Сумщине, на север от столицы, также непростая ситуация на юге страны, сообщает Интерфакс-Украина.

«Уважаемые сограждане! Более 16 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Вооруженные силы, гвардейцы, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически держат оборону. К сопротивлению постепенно приобщается весь народ. Тысячи граждан уже стали в ряды Сил территориальной обороны», - написал он на странице в Facebook.

Министр отметил, что трудные бои продолжаются на Луганщине, Сумщине, на север от столицы, непростая ситуация на юге страны.

«Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен», - добавил он.

Министр заявил, что Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант, но армия готова встретить его.