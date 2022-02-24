Глава МВД: в Киеве гражданским выдали 10 тысяч автоматов

В столице Украины вечером 24 февраля начали массово вооружать добровольцев, готовых защищать город от захватчиков. Учитывая угрозу, которую представляет Россия, выдача автоматов киевлянам ведется по полностью упрощенной процедуре. Об этом, ссылаясь на﻿ представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, сообщает Украинская правда.

По его словам, министр внутренних дел Денис Монастырский проинформировал – лишь за несколько часов вечера 24 февраля тысячи единиц оружия были выданы киевлянам, люди будут использовать его для защиты своего города.

"У нас есть городская терроборона, которая входит в состав ВСУ как отдельный род войск. А есть вторая составляющая – гражданско-военная оборона, это добровольческие формирования территориальных громад.

Я разговаривал с министром внутренних дел господином Монастырским, в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов. Это самоорганизовавшиеся люди, имеющие четкую организационную структуру, подчиняющиеся командованию Сил терробороны.

Они сейчас вооружены, они уже сейчас в это время патрулируют улицы Киева. И это еще один мощный компонент отражения любых угроз", – сказал Вениславский.

Он пояснил, что добровольцам, готовым воевать против оккупанта, выдают огнестрельное оружие без волокиты – для этого нужно только предоставить паспорт, данные из которого вносятся в базу данных, и человек получает автомат, который закрепляется за этим добровольцем. Такая упрощенная процедура ускоряет вооружение гражданского населения.