Аэропорт в Гостомеле – под контролем ВСУ - Вениславский

Аэропорт авиапредприятия "Антонов" в Гостомеле (под Киевом) находится под контролем ВСУ, сообщает Интерфакс-Украина.

«Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил подтверждение, что аэропорт "Антонова" в городе Гостомель Киевской области наши Вооруженные Силы отбили у десантников. Продолжаются бои, но мы взяли контроль над Гостомельским аеропортом, чтобы не дать возможность использовать его для расширения десантной операции и планов Российской Федерации», - сказал глава подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский (фракция «Слуга народа») в эфире телеканала «Украина-24».