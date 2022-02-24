Полиция озвучила правила передвижения в условиях комендантского часа

Правоохранители озвучили условия передвижения граждан в рамках комендантского часа, сообщает Деловая столица.

В полиции напомнили, что сегодня в нескольких городах Украины оперативные штабы приняли решение о введении комендантского часа.

На въездах/выездах из населенных пунктов установлены блокпосты. Полицейские проверяют документы, останавливают транспорт, проводят осмотр вещей и автомобилей.

"Важно! Города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд" , — отметили в ведомстве.

Гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов во время комендантского часа.

В правительственный квартал Киева круглосуточный доступ имеют только народные депутаты, члены правительства, другие государственные деятели и работники СМИ, внесенные в соответствующие списки. Полиция будет проверять их документы и проводить осмотр.

Правоохранители также напоминают, что нужно быть готовым к экстренной эвакуации в любой момент. В случае срабатывания сирены — срочно перейти к местам укрытия.