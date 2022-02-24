В Украине запретили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет

В Украине с 24 февраля введено военное положение из-за масштабного вторжения России. В связи с этим мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"В связи с военным положением мужчины - граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства" , - написал глава Львовской таможни Даниила Меньшиков в Facebook.

Он попросил украинцев не создавать панику на пунктах пропуска и не пробовать самовольно пересекать границу.

Напомним, Верховная рада утром 24 февраля ввела в Украине военное положение.