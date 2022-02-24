Украина проинформировала МАГАТЭ об утрате контроля над объектами в зоне Чернобыльской АЭС

Государственное агентство ядерного регулирования Украины проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об утрате контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в результате военного нападения, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению ГИЯРУ, в результате нападения все объекты ГСП ЧАЭС, находящиеся в зоне отчуждения, а именно хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2), новый безопасный конфайнмент объекта "Укрытие" и блоки №№ 1,2,3 ЧАЭС были взяты под контроль вооруженными силами без опознавательных знаков.

Военная часть N3041, охраняемая ГСП ЧАЭС, разоружена.

По информации оперативного дежурного ГСП ЧАЭС, по состоянию на 17:30 жертв и пострадавших из числа персонала станции не было, на промышленной площадке ЧАЭС ничего не уничтожено, целостность защитных барьеров ядерных установок не нарушена, изменений радиационной ситуации не наблюдается.

"Атомные электростанции, другие ядерные и радиационные объекты Украины являются объектами мирного использования ядерной энергии, они не рассчитаны на ведение военных действий и не должны подвергаться нападению в соответствии со статьей 56 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов" , - подчеркивают в регуляторе.

ГИЯРУ также уточнила, что ядерная установка "Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемый линейным ускорителем электронов" в Харькове переведена оперативным персоналом ННЦ ХФТИ в глубокое подкритическое состояние и находится в штатном безопасном режиме.

Исследовательский реактор Института ядерных исследований в Киеве остановлен и приведен в безопасное состояние и находится под охраной и обороной Национальной гвардии Украины.