Миссия ОБСЕ эвакуирует всех сотрудников из Украины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ решила временно эвакуировать из Украины всех своих сотрудников, сообщает Украинская правда.

Генеральный секретарь ОБСЕ с согласованием с действующим председателем организации приняли решение временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины из-за ухудшения ситуации безопасности.



"Это решение было принято нелегко, и переезд должен быть временным. Безопасность преданных делу женщин и мужчин, которые служат беспристрастными глазами и ушами международного сообщества по всей стране, очень важна", - говорится на сайте ОБСЕ.

В организации отметили, что выезд сотрудников должен состояться как можно скорее.

Там напомнили, что миссия работает на Украине с 2014 года.