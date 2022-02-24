Миссия ОБСЕ эвакуирует всех сотрудников из Украины

Миссия ОБСЕ эвакуирует всех сотрудников из Украины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ решила временно эвакуировать из Украины всех своих сотрудников, сообщает Украинская правда.

Генеральный секретарь ОБСЕ с согласованием с действующим председателем организации приняли решение временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины из-за ухудшения ситуации безопасности.

"Это решение было принято нелегко, и переезд должен быть временным. Безопасность преданных делу женщин и мужчин, которые служат беспристрастными глазами и ушами международного сообщества по всей стране, очень важна", - говорится на сайте ОБСЕ.

В организации отметили, что выезд сотрудников должен состояться как можно скорее.

Там напомнили, что миссия работает на Украине с 2014 года.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics