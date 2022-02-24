Минфин США ввел санкции против Беларуси

Минфин США ввел санкций против чиновников и банков Беларуси за "поддержку и содействие" вторжению России в Украину. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минфина, сообщает Новое время.

Санкции были, в том числе, введены против двух белорусских банков Белинвестбанк и Банка Дабрабыт, а также министра обороны Беларуси Виктора Хренина и государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича.