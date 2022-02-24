МИД Британии: не успокоимся, пока экономика РФ не будет разрушена

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что "Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика РФ не будет разрушена". Британия работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT. Об этом, ссылаясь на британские СМИ, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Новые меры Британии расширяют санкции, которые были объявлены правительством во вторник, в том числе в отношении российских политиков, проголосовавших за "независимость" "ЛДНР".

"Великобритания не успокоится, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не будут восстановлены" , – заявила она.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в четверг подтвердил дополнительные меры против Российской Федерации в ответ на ее вторжение на территорию Украины.