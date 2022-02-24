Генштаб ВСУ: в Украину введены 2/3 батальонных тактических групп РФ
В Украину переброшено две трети всех батальонных тактических групп, которые есть в Вооруженных Силах РФ. Об этом, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ, сообщает Деловая столица.
"По состоянию на 20.00 24 февраля противник продолжает ведение полномасштабной агрессии против Украины. В настоящее время из 90 БТГр на территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Беларуси проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец.
"Уже понятен коварный план русских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика — ред.)", — говорится в сообщении.