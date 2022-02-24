Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Документ опубликован на сайте главы государства, сообщает Новое время.

Мобилизация будет проводиться в течение 90 дней со дня вступления указа в силу. Генштаб ВСУ должен определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах срока мобилизации.

"Призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины. Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины осуществить в объемах, определенных согласно мобилизационным планам" , — сказано в тексте указа.

Мобилизацию указано провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики пределах общего срока мобилизации", – сказано в тексте указа.

Кабинету министров Украины президент поручил обеспечить финансирование в рамках полномочий других мероприятий, связанных с объявлением и проведением общей мобилизации, а Службе безопасности Украины – осуществить меры контрразведывательного обеспечения во время выполнения всеобщей мобилизации.

Местным органам исполнительной власти во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, с участием органов для местного самоуправления и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности поручено организовать и обеспечить в установленном порядке:

1) своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части;

2) осуществление призыва военнообязанных, резервистов на военную службу, их доставки в воинские части и учреждения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальная служба транспорта. Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других воинских формирований Украины;

3) выделение временно зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставление услуг Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе Украины, Государственной специальной службе транспорта, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины и другим военным формированием Украины в соответствии с мобилизационными планами.