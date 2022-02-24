Глава Сумской ОГА: в окрестностях Сум продолжаются бои

В окрестностях г. Сумы продолжаются военные действия. Об этом заявил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает Интерфакс-Украина.

"В окрестностях Сум продолжаются военные действия. Во второй раз за день пытаются захватить военный городок по ул. Кондратьева. Уважаемые жители, без нужды не выходите на улицу, держитесь подальше от окон!" – написал Живицкий в Facebook в четверг вечером.

Также он добавил, что в Ахтырке были войска РФ.

"И выбили их из Ахтырки и было наступление от границы. Движется техника через Славгород (бывший Краснопольский р-н) на с.Тарасовку, Солдатское, пересекают реку Ницаха. Там много техники доехало мимо Тростянца до Боромли. В Ахтырке остановили. На отлично. Зашедшая колонна была уничтожена в городе", – сообщил глава ОГА.

Кроме того, Министерство внутренних дел Украины сообщает, что сейчас горит КПП Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" в г. Сумы. Учащихся в лицее нет.