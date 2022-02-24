Зеленский: враг обозначил меня как цель номер один

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обозначила его как цель номер один. Об этом, со ссылкой на обращение Зеленского к украинцам, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что он и его семья остаются в стране.