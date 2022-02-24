Зеленский: враг обозначил меня как цель номер один
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обозначила его как цель номер один. Об этом, со ссылкой на обращение Зеленского к украинцам, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Президент подчеркнул, что он и его семья остаются в стране.
"Я остаюсь в столице. Моя семья также остается в Украине. Мои дети также в Украине. По имеющей у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Мою семьюкак цель номер два. Они хотят уничтожить страну политически, уничтожив главу государства", – заявил Зеленский.