Рада призвала украинцев осуществить светомаскировку домов
Верховная Рада призывает украинцев осуществить светомаскировку собственных домов в условиях нападения России. Об этом, ссылаясь на Telegram-канал Верховной Рады, сообщает Деловая столица.
В парламенте призвали всех граждан принять меры по светомаскированию собственных домов.
- Выключайте свет в жилищах;
- Зашторите окна;
- Гасите уличное освещение своих домов!
"Так жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток!" — говорится в сообщении.