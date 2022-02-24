Рада призвала украинцев осуществить светомаскировку домов

Верховная Рада призывает украинцев осуществить светомаскировку собственных домов в условиях нападения России﻿. Об этом, ссылаясь на Telegram-канал Верховной Рады, сообщает Деловая столица.

В парламенте призвали всех граждан принять меры по светомаскированию собственных домов.

Выключайте свет в жилищах;

Зашторите окна;

Гасите уличное освещение своих домов!