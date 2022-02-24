Рада призвала украинцев осуществить светомаскировку домов

Рада призвала украинцев осуществить светомаскировку домов
Фото: Vadim Chuprina ©

Верховная Рада призывает украинцев осуществить светомаскировку собственных домов в условиях нападения России﻿. Об этом, ссылаясь на Telegram-канал Верховной Рады, сообщает Деловая столица.

В парламенте призвали всех граждан принять меры по светомаскированию собственных домов.

  • Выключайте свет в жилищах;
  • Зашторите окна;
  • Гасите уличное освещение своих домов!
"Так жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток!" — говорится в сообщении.
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