Генштаб призвал украинцев сообщать о перемещениях техники РФ
Генеральный штаб ВСУ призвал жителей пограничных областей, в которых сейчас ведутся боевые действия, сообщать о любых передвижениях вражеской техники.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.
"Жители Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей! Вероятно ночью враг будет подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами. Передавайте информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей!" – говорится в сообщении.