Генштаб призвал украинцев сообщать о перемещениях техники РФ

Генштаб призвал украинцев сообщать о перемещениях техники РФ
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ призвал жителей пограничных областей, в которых сейчас ведутся боевые действия, сообщать о любых передвижениях вражеской техники.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook﻿.

"Жители Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей! Вероятно ночью враг будет подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами. Передавайте информацию о передвижении вражеской техники по украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей!" – говорится в сообщении.
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