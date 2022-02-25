В Запорожской области пограничники подверглись ракетному удару

В Запорожской области пограничники подверглись ракетному удару
Фото: twitter.com/DPSU_ua

Утром 25 февраля российские военные нанесли ракетный удар по украинским пограничникам в Запорожской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отметили в ГПСУ, противник нанес ракетный удар в 04:25. Под обстрел попало пограничное подразделение "Приморский Посад" в Запорожской области.

В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые. Данные о количестве жертв и пострадавших, не приводятся.

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