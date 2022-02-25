НАТО созывает срочный саммит из-за нападения РФ на Украину
25 февраля НАТО проведет срочный саммит из-за наступления России на Украину, сообщает Сегодня.
Встреча пройдет в онлайн-формате.
"Главы государств и правительств стран НАТО встретятся в режиме защищенной телеконференции в пятницу, 25 февраля 2022 года, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее", – говорится в сообщении.
Заседание назначено на 15:30 (по Киеву), а в 19:00 Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.